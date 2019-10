Venerdì 1° novembre 2019, anniversario della scomparsa di Giulio Romano, dalle 8.20 alle 21.15 (ultimo accesso alle 20.20), tutti gli appassionati dell’arte potranno visitare gratuitamente la mostra “Con nuova e stravagante maniera”. Giulio Romano a Mantova, in corso fino al 6 gennaio 2020 a Palazzo Ducale di Mantova. L’ingresso è offerto da Gruppo Finservice che ha voluto sostenere l’esposizione che illustra la figura del più talentuoso tra gli allievi di Raffaello ed erede della sua grande bottega. Il Gruppo Finservice si è quindi reso protagonista di una importante operazione di mecenatismo culturale; oltre alla giornata gratuita, ha infatti finanziato un mese intero di aperture serali (dal 6 ottobre al 2 novembre 2019), per favorire una partecipazione più ampia alla rassegna, promuovere le attività della città e favorire l’indotto. Al costo di € 5 a persona sarà inoltre possibile usufruire del servizio di visite guidate, in programma alle ore 11.00 e alle ore 15.00, con prenotazione il giorno stesso in biglietteria e ritrovo all’ingresso di piazza Castello, adiacenze esedra.

Accanto alle opere del Louvre la mostra propone un’ulteriore e ricca selezione di disegni, provenienti dalle più importanti collezioni museali italiane e straniere (tra cui l’Albertina di Vienna, il Victoria & Albert Museum di Londra, la Royal Collection a Windsor Castle), oltre a dipinti, stampe e maioliche. Sono inoltre utilizzate le più recenti tecnologie digitali al fine di ricreare, attraverso ricostruzioni 3D, oggetti e ambienti giulieschi. Accompagna la mostra un catalogo Skira.

ORARI

Aperto dal martedì alla domenica: dalle 8.15 alle 19.15

Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

BIGLIETTI

Ingresso mostra

Biglietto intero € 12

Biglietto ridotto Young 18 – 25 anni € 6

Il servizio di prevendita dei biglietti per la mostra sarà disponibile a breve su www.ducalemantova.org o tramite call center 041.2411897.