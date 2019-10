“Con passo lieve” è il nuovo libro di Paola Maugeri, conduttrice tv e scrittrice: in modo semplice e divertente l’autrice ci spiega – con consigli pratici e ricette appetitose – come vivere senza sprechi e a impatto zero, rispettando se stessi, gli altri, gli animali e il pianeta. Il libro sfata luoghi comuni, combatte la disinformazione in materia e ci spiega come i piccoli gesti di ogni giorno possono diventare grandi scelte, e fare davvero la differenza.