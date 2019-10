Sciopero generale venerdì 25 ottobre

Un venerdì nero per i pendolari. Lo sciopero generale è stato proclamato dai sindacati di base per chiedere l’aumento dei salari, l’abbassamento dei carichi di lavoro e la cancellazione del Jobs Act e legge Fornero. Trenord in una nota afferma che “tutti i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni” a causa delle sciopero proclamato dai sindacati di base. Venerdì 25, oltre alle fasce di garanzia, saranno effettuate le corse indicate sul sito di Trenord e saranno messi a disposizione autobus sostitutivi per il servizio Malpensa Express. Ferrovie dello Stato assicura che “dalle 21.00 di giovedì 24 ottobre alle 21.00 di venerdì 25 ottobre, le Frecce circoleranno regolarmente e saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari”, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per i servizi gestiti da ATM, l’azienda fa sapere che il personale dei mezzi di superficie protesterà dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, mentre il personale della metropolitana dalle 18 a fine servizio.