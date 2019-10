DAN BAIRD and HOMEMADE SIN: eccellenza rock’n’roll a Cantù

Tornano in Italia DAN BAIRD and HOMEMADE SIN per uno show dal vivo che è “Rock & Roll per eccellenza!”, da Chuck Berry agli AC/DC…

DAN BAIRD and HOMEMADE SIN

Sabato 30 NOVEMBRE 2019 @ All’1e35 Circa – Cantù (COMO)

Posto unico: 20 euro + dp

Biglietti sono disponibili in prevendita da oggi sui circuiti ufficiali Ticketone e Mailticket.

Tripudio di chitarre e giuste vibrazioni per divertirsi e star bene. Dan Baird è l’ex leader degli americani THE GEORGIA SATELLITES, band cardine di un certo boogie-hard rock degli anni ’80, in vetta alle classifiche con il brano “Keep Your Hands to Yourself“, tratto dal loro debutto omonimo su Elektra Records (1986) e arrivato nella Billboard Hot 100 in trionfo fino al secondo posto.

Dopo lo scioglimento dei Georgia (tornati poi in attività dal 2013 col nuovo vocalist Fred McNeal, e il chitarrista Rick Richards come unico membro originale), dal 1992 Dan Baird – imbracciando la fida Telecaster, col suo inseparabile cilindro in testa insieme a tante nuove idee – si dedica alla carriera solista, sotto le produzioni di Brendan O’ Brien e Rick Rubin che sono ad oggi due dei produttori più importanti ed influenti del music business.

Fonda cosi nel 2005 gli HOMEMADE SIN, alternandosi con un altro progetto, The Suffering Bastards, band del “Rolling Stone” Bobby Keys, sassofonista straordinario.

Dan Baird con gli Homemade Sin ha pubblicato ben 9 album dal 2005 al 2018 (l’ultimo disco in studio uscito si intitola “Screamer”) tra cui 3 live eccezionali. Non sono mancati tour e collaborazioni con The Quireboys, Will Hoge e The Yayhoos.

Un appuntamento col rock genuino, sanguigno ed elettrico, assolutamente imperdibile!!!