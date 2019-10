Presentata la Giornata della Ricerca 2019 [VIDEO]

La ‘Giornata della Ricerca’ 2019, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi, si svolgera’ l’8 novembre al Teatro alla Scala. Nel corso della giornata sara’ consegnato il Premio Internazionale ‘Lombardia e’ Ricerca’ che assegna 1 milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell’ambito delle Scienze della Vita, quest’anno dedicato all’Healthy Aging. Una giuria di 15 scienziati di calibro internazionale, presieduta dalla Cardiologa Silvia Priori, ha decretato vincitore del Premio il biologo molecolare Guido Kroemer per aver scoperto nella restrizione calorica un fattore chiave per la longevita’.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, oltre a Paolo Veronesi, presidente Fondazione Umberto Veronesi, Roberto Proietto, dirigente Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e Carla De Albertis, presidente Comitato Premio ‘Claudio De Albertis’.

“Il Premio Lombardia e’ Ricerca rappresenta – ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – un utile modalita’ di attrazione di capitale umano e di impiego dei risultati di ricerche internazionali a favore dei cittadini lombardi, visto che il 70% del milione di premio che viene assegnato al vincitore dovra’ essere reinvestito per ricerche nella nostra regione”.

I PROGETTI VINCITORI – I progetti e prototipi di tre team di altrettanti istituti superiori – Liceo Scientifico Statale Galilei – Erba (Co), Istituto Aeronautico Locatelli – Bergamo, ISIS Facchinetti – Castellanza (VA) – sono stati decretati vincitori da una giuria indipendente, presieduta da Ivan Catalano e composta da insegnanti, docenti universitari, liberi professionisti, ricercatori, che si sono candidati a ricoprire questo ruolo.

In palio 15.000 euro per il primo gruppo di studenti classificato, 10.000 per il secondo e 5.000 per il terzo. Inoltre, 5.000 euro per gli istituti di provenienza dei vincitori per un totale da parte di Regione Lombardia di 45.000 euro.

Gli studenti sono stati premiati per la migliore invenzione realizzata, un modo per promuovere fin dalla scuola l’approccio a ricerca e innovazione come leve fondamentali per lo sviluppo del territorio.

La Quarta Liceo dell’Istituto Galilei di Erba (Co) si e’ aggiudicata il primo premio. Gli studenti hanno realizzato una soletta smart che monitora l’attivita’ dell’anziano, rileva eventuali cadute ed invia automaticamente richieste d’aiuto tramite telefono e servizi di messaggistica.

Gli studenti dell’Istituto aeronautico Locatelli di Bergamo, al secondo posto, hanno inventato un’apparecchiatura che utilizza gli ultrasuoni per la dissipazione della nebbia, mentre al terzo posto si sono classificate due quinte informatica dell’ISIS C. Facchinetti di Castellanza (Va) che hanno realizzato un sistema che consente il monitoraggio continuo del livello, della portata e di altri parametri fisici del fiume Olona in un punto particolare del suo tragitto, per evitare esondazioni e gravi problemi ambientali.

Il ‘Premio Lombardia e’ ricerca’ si arricchisce quest’anno anche del contributo del Comitato Premio Claudio De Albertis: in occasione della Giornata della Ricerca, infatti, sara’ assegnato anche il ‘Premio RYoung’ per proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di Smart cities, citta’ intelligenti, con particolare attenzione all’ambiente e alla qualita’ della vita.

Decretati vincitori da una giuria di professionisti presieduta da Carla De Albertis due istituti a pari merito: l’ I.T.I.S. P. Paleocapa di Bergamo e l’Istituto Opere sociali Don Bosco-istituto ‘Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. I due vincitori sono stati scelti tra 4 finalisti e riceveranno dal

Comitato 10.000 euro ciascuno per gli studenti piu’ 3.750 euro per ognuna delle due scuole. La cifra totale del premio da parte del Comitato Claudio De Albertis di 30.000 euro. “Abbiamo istituito un Premio per progetti concreti mirati alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della qualita’ della vita”- commenta Carla De Albertis. Smaltimento sostenibile dei rifiuti e gestione intelligente della mobilita’ sono i temi dei due progetti vincitori.