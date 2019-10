“Missione compiuta” per i volontari dei comitati cittadini Abruzzi Piccinni e Venezia-Buenos Aires, con Cisom ( ordine di Malta) e City Angels, che oggi, nonostante la pioggia, si sono adoperati per ripulire da affissioni abusive e sticker i 200 pali di corso Buenos Aires, per una nuova azione di cleaning day. In occasione dell’iniziativa di “cittadinanza attiva”, i promotori hanno reso noti alcuni numeri rilevati sul territorio secondo cui risultavano coperti di sticker e affissioni abusive l’80% dei 227 pali di corso Buenos Aires, con un miglioramento rispetto al 2018, quando era pulito solo il 4%. Oggi, i volontari, armati di spugne, raschietti, acqua e sapone, hanno ripulito tutti i pali restituendo decoro alla famosa arteria commerciale milanese.