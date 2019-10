“La Regina dei Sussurri” allo spazio Merini

Sabato 12 ottobre alle 20.45 alla Casa delle Arti – Spazio Alda Merini

di Via Magolfa 32 Milano andrà in scena “La Regina dei sussurri” ispirato ai testi di Alda Merini, per iniziativa di Arden, con Andrea Bonati, Debora Del Giudice, Gabriele Di Nallo, Carmen Grillo, Greta Parigi, Roberta Parma, Orietta Pozzi, Graziano Salvò. Musiche dal vivo di Debora Del Giudice

Regia e Drammaturgia di Roberta Parma.

“ Con la follia bisogna giocare con lei … No ,non è un gioco bisogna saperla trattare”. Alda Merini poetessa tra le più grandi e controverse del ‘900: ironica, gentile, brusca, innamorata, ammalata, originale, ”folle”, disordinata, sognatrice, colta, madre, timida, spontanea, sfrontata, figlia, musicista improvvisata, irregolare, generosa,altruista, ingenua, donna-uomo, amante, fumatrice incallita, moglie, poetessa, istrionica, in una parola geniale. Ha avuto due mariti, quattro figlie disperse come i suoi versi, per volere del destino, della malattia.

“Malattia? Ero una donna molto portata per i numeri, tanto è vero che ho dato i numeri all’ infinito e sono finita in manicomio. Ventisette ricoveri in tutto. Ma non so se si può chiamare malattia la mia, malattia d’esistere, forse. Le poetesse non sono folli, sono sentimentali”. “Come poteva non coinvolgerci in uno spettacolo su di lei – scrive Arden – Abbiamo scandagliato libri, interviste scritte e del web. Una ricerca durata mesi e mesi. E poi lavoro d’improvvisazione, taglia e cuci come ogni buon artigiano. E mentre cercavamo, ci siamo avvicinati in punta di piedi alla sua grande anima. “noi siamo sulla terra come i grandi iniziati, aspettiamo un richiamo, ma il paradiso è in noi coi suoi fermi segreti”