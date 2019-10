Malpensa, apre il centro di addestramento europeo Easyjet

Easyjet ha aperto a Malpensa il suo centro di addestramento piloti, l’unico in Europa continentale. Realizzato all’interno del Word Trade Center Malpensa Airport, comprende tre simulatori di volo per Airbus 320e, consentirà di addestrare 2.000 piloti l’anno per tutta Europa.

“Ringrazio EasyJet e Cae – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, durante la cerimonia di inaugurazione – per avere

investito nuovamente in Lombardia. Il connubio tra Malpensa e EasyJet è vincente e conferma quanto sia strategico investire sugli scali. E la Lombardia non vuole certo sottrarsi alla responsabilità di accompagnare lo sviluppo dei nostri aeroporti, anche in vista dei Giochi 2026. Guardiamo con grande favore a investimenti in grado di valorizzare ulteriormente il nostro tessuto economico e sociale e portare benefici per l’economia

della zona”. Migliorare l’accessibilità all’aeroporto resta un punto nodale. “Un tema – ha concluso Terzi – sul quale abbiamo lavorato in passato e continuiamo a lavorare. Penso per esempio al collegamento ferroviario T2-Gallarate, per il quale è in fase di approvazione il progetto definitivo. Un’infrastruttura che Regione ha inserito nell’elenco delle opere essenziali in ottica Olimpiadi: su questo come su altri interventi fondamentali auspico che il Governo centrale offra le risposte concrete che la Lombardia attende e merita”.