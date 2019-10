Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Milano, con la collaborazione egli agenti del Commissariato di Busto Arsizio (Va) , hanno arrestato in flagranza di reato 4 uomini che stavano entrando all’interno della filiale UBI Banca, in Corso Italia 54 a Busto Arsizio (VA), per commettere una rapina. I 4 italiani, di 47, 43, 38 e 35 anni, tutti di origine palermitana e tutti pregiudicati, armati di taglierini, con parrucche, occhiali da sole e palmi delle mani ricoperti di colla attack stavano mettendo in atto il colpo che avrebbe portato ad un bottino di oltre 100.000 euro, quando i poliziotti sono intervenuti bloccandoli. Sono tuttora in corso indagini della Squadra Mobile per accertare la responsabilità degli arrestati e di eventuali complici per altre rapine commesse a Milano.