Cittadini per l’aria, flashmob in piazza Duomo

A Milano, 594 persone muoiono prematuramente ogni anno solo a causa del superamento dei limiti di legge delle emissioni del biossido di azoto, prodotto in larga parte delle veicoli diesel. E molte più di queste, piccole e grandi, si ammalano. Per ricordare questi numeri drammatici il 1° ottobre, Cittadini per l’Aria organizza un Flash Mob in piazza del Duomo alle 18:30 per sottolineare l’urgenza e importanza dell’adozione di misure a difesa della qualità dell’aria. La data scelta non è casuale: proprio il 1° ottobre entrano in vigore i nuovi limiti per Area B. Una misura importante che però riguarda solo Milano dove il trasporto su strada è causa del 74% delle emissioni di ossido di azoto; buona parte di queste è prodotta dai motori diesel. Al centro del flash mob la performance di Paola Lattanzi, attrice e docente presso la scuola di teatro Paolo Grassi. Assieme a lei i partecipanti al flash mob creeranno una coreografia improvvisata, un momento di riflessione sul tema dell’inquinamento delle città.

LUOGO: piazza Duomo, tra la statua centrale e la porta del Duomo

COSA INDOSSARE: maglietta bianca (se possibile)

ORARIO a cui presentarsi:18.10

ORARIO EVENTO: 18.30