“Quando una squadra vince il campionato, di solito un allenatore bravo guarda al gioco delle squadre che sono arrivate seconde, terze e quarte. Dico solo questo.”: così l’architetto Stefano Boeri risponde alle parole del presidente del Milan Paolo Scaroni che ieri, presentando in due progetti ancora in lizza per il nuovo stadio, ha di fatto escluso la possibilità che vengano presi in considerazione anche contributi dei progetti esclusi, come quello dello stesso Boeri.