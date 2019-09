Arrestato spacciatore a Lambrate

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Lambrate della Questura di Milano, è partita dal controllo del territorio di competenza e dall’osservazione della piazza di spaccio circostante la Stazione di Milano Lambrate. I poliziotti sono così giunti presso l’abitazione dell’uomo residente a Segrate dove sono stati rinvenuti 850 grammi di hashish, suddivisi in ovuli e pezzi di varie dimensioni e pesatura pronti per la vendita, oltre alla somma di euro 25.100 in banconote di vario taglio. La perquisizione è stata estesa al box di proprietà ove all’interno di una scatola di cartone sono stati trovati 5,750 kg di marijuana, contenuti in 5 sacchetti di cellophane sottovuoto. L’operazioneha permesso d’individuare e denunciare in stato di libertà anche un’altra persona, un uomo italiano di 43 anni, che al momento del controllo è stata trovata in possesso di un contenitore con all’interno dell’hashish (gr. 0,85) e da successiva perquisizione domiciliare di ulteriori 30 grammi della stessa sostanza.