La ricetta del venerdì, burger di lenticchie rosse

Per la rubrica “Mangia sano, salva il pianeta”, in onda ogni venerdì a Mattino Lombardia, oggi la nostra Elena Alquati, consulente alimentare con indirizzo Macrobiotico e Medicina Tradizionale Cinese, ci presenta la ricetta dei burger di lenticchie rosse:

Ingredienti

1 tazza di lenticchie rosse decorticate

3 tazze d’acqua

1 spicchio d’aglio

1 foglia d’alloro

q.b. pan grattato

cipollotto tritato

olio extravergine di oliva

Sale

Lavare le lenticchie e metterle in una pentola con 3 tazze d’acqua, l’ aglio e l’alloro. Portare a bollore, mettere un coperchio ben aderente sulla pentola, uno spargi fiamma, lasciandole cuocere a fiamma bassa per 20/25.

A cottura ultimata salare, togliere alloro, aglio ed eventuale acqua in eccesso. Lasciare raffreddare, versare il pangrattato. Aggiungere del sale se necessario, formare dei burger e passarli ancora nel pangrattato.

In una padella mettere un cucchiaio di olio, aggiungere i burger facendoli dorare da ambo i lati. Io li ho serviti su un letto di insalata aggiungendo del daikon tagliato a julienne e li ho guarniti con del cipollotto tritato. Possiamo guarnirli a seconda del nostro estro artistico e si possono preparare anche degli ottimi panini, aggiungendo, ad esempio dei cetrioli e della maionese preparata con latte di mandorla.