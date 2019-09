Milano, licenza sospesa a tre bar

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i servizi delle Forze dell’Ordine finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, il Questore di Milano ha sospeso la licenza per 10 giorni al Bar Prealpi, in piazza Prealpi 7; per 7 giorni all’esercizio pubblico “Green Bar”, in piazza Pompeo Castelli 16 e per 15 giorni all’esercizio pubblico “Bar Chen”, in viale Espinasse 172. La sospensione dei tre Bar, “Bar Prealpi”, “Green Bar”, “Bar Chen”, tutti presenti nella zona di Quarto Oggiaro si è resa necessaria in quanto a seguito di controlli effettuati nei primi sei mesi dell’anno, ognuno di essi è risultato essere luogo di ritrovo di persone pregiudicate. (MiaNews)