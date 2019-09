Tenta di strangolare la moglie, arrestato

Ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. E’ successo l’altra notte a Milano, nella zona nord della città. Un ucraino di 40 anni ha tentato di strangolare la moglie, una connazionale di 43 anni con cui viveva in un appartamento in via Lancetti. L’uomo le ha messo le mani al collo e le ha ripetuto che l’avrebbe ammazzata. E’ solo l’ultimo di una lunga serie iniziata nel 2015, quando venne denunciato dalla compagna per lesioni. Secondo quanto raccontato dalla vittima, ieri sera hanno discusso per futili motivi a cena, l’uomo è uscito ed è rientrato ubriaco. A quel punto l’ha aggredita fisicamente tentando di strangolarla. Approfittando di un momento di tregua, la 43enne è riuscita a scappare e a chiamare il 112. Gli agenti l’hanno trovata in strada con i segni evidenti delle mani al collo. L’ucraino era ancora in casa. E’ stato bloccato e arrestato.