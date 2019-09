Scuole verso il via, ragioneria il diploma più richiesto

Al via la scuola nei prossimi giorni. Sono 281 mila in un anno i posti offerti dalle imprese per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali a Milano (235 mila posti), Monza Brianza (37.520) e Lodi (8.350). Ed è ancora il ragioniere (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, pari a quasi 31 mila entrate annuali previste, così come a Monza Brianza (5.650 posizioni richieste) e a Lodi (660). A Milano 19 mila posti anche per l’indirizzo ristorazione, in forte crescita rispetto ai 13 mila dell’anno precedente, oltre a 10 mila per l’elettronica. Richiesta flessibilità (90%), lavoro di gruppo (oltre 80%), autonomia, (circa 80%), attenzione a energia e ambiente (oltre 70%). A Monza oltre 2 mila per gli indirizzi professionali meccanica e ristorazione. A Lodi richiesto l’indirizzo meccanica con 560 posti, ristorazione con 540 posti, benessere con 490 posti. Tra chi esce dalla scuola secondaria, le imprese faticano a trovare soprattutto diplomati in elettronica ed elettrotecnica a Milano (il 50% è di difficile reperimento), nel settore turismo e informatica a Monza (rispettivamente 66% e 56%) e nell’indirizzo informatica e meccanico a Lodi (55% e 53%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L’aggiornamento dei dati mensili a luglio 2019. Sono oltre 24 mila in un mese i posti offerti dalle imprese per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali a Milano (20 mila posti), Monza Brianza (3 mila) e Lodi (660). Ed è ancora il ragioniere (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, pari a quasi 2.080 mila entrate mensili previste (6%), così come a Monza Brianza (quasi 360 posizioni richieste, 7,4%) e a Lodi (60, 5,4%). A Milano 1.300 posti anche per l’indirizzo in turismo enogastronomia e ricettività, a Monza 200 per l’indirizzo professionale in ristorazione mentre a Lodi richiesto l’indirizzo in meccanica così come quello in ristorazione (60 posti). Tra chi esce dalla scuola secondaria, le imprese faticano a trovare soprattutto diplomati in elettronica ed elettrotecnica a Milano (il 72,2% è di difficile reperimento), nel settore informatica e telecomunicazioni a Monza (86,5%) e nell’indirizzo meccanico a Lodi (47,3%).

I titoli di studio più richiesti a Milano. Per chi esce dalla scuola superiore oltre all’indirizzo in amministrazione, finanza e marketing i più ricercati sono l’indirizzo in turismo, enogastronomia e ospitalità (secondo il dato mensile 1.300 posti), meccanica e meccatronica (1.100), ristorazione (1.070), elettronica (750), meccanico, edile e benessere (710), elettrico (650) e costruzioni, ambiente e territorio (640).

I titoli di studio più richiesti a Monza e Brianza. Dopo il ragioniere, vengono l’indirizzo in ristorazione (secondo il dato mensile 200 posti), il meccanico (170) e i diplomati in servizi di vendita (160), nel benessere (150) e in elettronica (110).

I titoli di studio più richiesti a Lodi. Ragionieri (60 in un mese), meccanici (60), ma anche chi ha la qualifica in ristorazione, in meccanica (60) e in benessere (30).