Tenta di rapinare uffici postali, fermata donna di 60 anni

Una donna di 60 anni è stata fermata dai carabinieri di Luino per aver tentato di rapinare 3 uffici postali della zona di Luino, nel varesotto. La donna, incensurata, il 22 e 24 agosto ha tentato il colpo entrando in posta col volto coperto e armata di pistola, a Cremenaga e Cassano Valculvia. La reazione del personale l’aveva spinta ad allontanarsi. Il 29 agosto la sessantenne aveva tentato di rapinare altri due uffici postali, desistendo prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari hanno perquisito casa sua, hanno trovato i capi di abbigliamento usati per i colpi falliti e l’hanno fermata. La donna ha ammesso gli addebiti ma non ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a compiere le rapine.