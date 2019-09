Resta in carcere Aurelio Galluccio, fermato domenica dopo aver ucciso a coltellate la moglie Adriana Signorelli, 59 anni. Lo ha deciso il gip Maria Vicidomini. Nell’interrogatorio di questa mattina l’uomo ha fatto scena muta avvalendosi della facoltà di non rispondere. Galuccio è accusato non solo di omicidio volontario aggravato ma anche di tentato omicidio per aver cercato di investire gli agenti intervenuti a casa della donna.