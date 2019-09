‘Artigiani al Castello e fiori d’autunno’ ad Abbiategrasso

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 Settembre si terrà la quarta edizione di “Artigiani al Castello e Fiori d’autunno” che da diversi anni organizza mostre di artigianato artistico di qualità ad Abbiategrasso ed in altri comuni, all’interno di splendide dimore storiche ed ambientali. Il tema “floreale” porta, per questo fine settimana, numerose novità in termini di piante e fiori proposti e vari prodotti legati alla natura. Non solo; una sezione è interamente dedicata all’artigianato artistico di qualità, con oggettistica per la casa, gioielli, accessori moda, abbigliamento. Non mancano anche delle piccole aree del gusto, con prodotti particolari ed unici, sempre a tema natura, accompagnate da degustazioni e possibilità di mangiare all’interno del castello alcuni piatti tipici. “Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno” rappresenta uno spaccato di vita sui mestieri antichi, sull’artigianato artistico di qualità, con rappresentanti da tutta Italia e una partecipazione importante di florovivaisti ed aziende agricole ed artigiane a tema “natura e fiori”.

Tra le varietà di piante e fiori citiamo la presenza di rose rifiorenti, piante da frutta, agrumi, piante mediterranee, rampicanti, stagionali ed invernali, tillandsie in varietà, cactacee e succulente e varie tipologie di vasi per presentarle al meglio in casa, in giardino e sul terrazzo. Tra le novità nel campo dell’artigianato, interessanti ed originali sciarpe in fibre naturali e dipinte a mano, abbigliamento ed accessori, maglieria e sartoria donna e uomo, oggettistica in legno per la casa e la tavola, decorazione e arte per gli interni e tanto altro. Durante la manifestazione si terranno anche le visite guidate alla sale del Castello a cura della Proloco di Abbiategrasso (domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30 – con contributo).

Per informazioni: Associazione Culturale ed Artistica Iperbole

329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it

Eventi Doc di Myriam Vallegra

cel. 347-4009542 – info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it