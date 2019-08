Maltempo nel lecchese, 146 sfollati [Gallery]

Il maltempo ha colpito ancora la provincia di Lecco, come qualche giorno fa. A causa delle nuove forti piogge di ieri sera, si sono verificati smottamenti e l’esondazione di un torrente a Casargo. E’ di nuovo emergenza in Valsassina e in Valvarrone, sotto pressione ormai da mesi per esondazioni e frane. A Casargo sono intervenute quattro unità di pronto intervento sanitario supportate da due elisoccorsi. Sul posto sono stati inviati anche i Vigili del fuoco. Alcune auto sono state investite dal fango, in particolare nella frazione montana di Codesino di Casargo. La strada provinciale 67 è stata chiusa al transito a seguito delle esondazioni.

E’ salito a 146 il numero degli evacuati a Casargo. L’aumento degli sfollati è stato deciso in mattinata, per il pericolo costituito nella zona dalla collocazione delle abitazioni dopo le esondazioni e gli smottamenti di ieri. In tutta la zona sono impegnate decine di squadre di volontari della Protezione civile, dei vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino. E’ stato dato corso a una serie di interventi per liberare le strade e limitare al massimo gli effetti di ulteriori eventuali precipitazioni piovose. Lo stato d’allerta rimane alto in tutta la Valsassina e la Valvarrone oltre che nei centri dell’alto ramo lecchese del Lago di Como, tutte zone già colpite dalle alluvioni delle ultime settimane

