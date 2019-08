Un cittadino egiziano di 47 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo dalla polizia, ieri sera, per l’ omicidio del connazionale Milad Gerges, trovato morto la notte tra lunedì e martedì in viale Monza 101 a Milano. La vittima sarebbe stata uccisa al culmine di una lite. Ieri mattina gli investigatori avevano portato in questura alcuni egiziani, per essere ascoltati sui fatti.