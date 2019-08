Milano aderisce al car free day, il 22 settembe città senz’auto

“Milano senz’auto? Per ora è ancora un sogno, ma il 22 settembre la città si unirà alle altre capitali europee per liberare parte delle proprie strade e celebrare, in questo modo, il car free day”, si legge sul sito bikeitalia.it. “A darne la notizia è stato l’assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, a seguito di un incontro con Guia Biscaro, presidente di Fiab Milano Ciclobby e la “nostra” Pinar Pinzuti, coordinatrice internazionale della Fancy Women Bike Ride. Resta ancora da determinare con precisione l’area che sarà chiusa al traffico e che sarà comunicata dal Comune di Milano a fine agosto, ma non si esclude che potrebbe interessare tutta l’area della cerchia dei Navigli.

La chiusura al traffico di una porzione della città – si legge ancora nell’articolo – consentirà, tra le altre cose, lo svolgimento in sicurezza e senza vincoli di itinerario della Fancy Women Bike Ride, la pedalata al femminile che quest’anno interesserà oltre 150 città in tutto il mondo.

Oltre alla liberazione di una porzione di Milano dalle auto c’è sul piatto anche l’innalzamento delle tariffe di accesso ad Area C per tutto il periodo della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si terrà dal 16 al 22 settembre”.

“Quella di oggi è una bella vittoria non solo per noi, ma per tutte quelle associazioni e comitati che si battono quotidianamente per una Milano più accessibile a chi si muove a piedi e in bicicletta” ha dichiarato Guia Biscaro di Ciclobby che aggiunge “ci auguriamo che questa prima sperimentazione possa estendersi prossimamente dal centro a tutte le aree della città affinché tutti possano beneficiare di spazi sempre più a misura di persona e sempre meno a misura di automobile”. (MIaNews)