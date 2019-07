Palazzo Marino, Silvia Sardone entra nel gruppo della Lega

Silvia Sardone entra da oggi ufficialmente nel gruppo consiliare della Lega a palazzo Marino. Dopo l’elezione a eurodeputato, nelle liste del Carroccio, per l’ex esponente di Forza Italia, poi passata al gruppo Misto, l’ingresso anche a palazzo Marino nel gruppo della Lega, con i consiglieri del Carroccio che diventano quindi 5: Alessandro Morelli, Gabriele Luigi Abbiati, Massimiliano Bastoni, Laura Molteni e Sardone. “Sono molto contenta – commenta l’eurodeputata – di poter annunciare che da oggi sono ufficialmente nel gruppo della Lega a Palazzo Marino. Dopo la mia elezione al Parlamento europeo, questo cambio di gruppo in Consiglio Comunale è la ovvia conseguenza di un percorso di adesione piena e convinta alla Lega. Ringrazio Matteo Salvini e i dirigenti regionali e locali per avermi consentito di entrare nella Lega e di continuare il mio impegno politico sul territorio al loro fianco. Li ringrazio per la stima e la fiducia che mi hanno accordato. Il mio risultato elettorale a Milano alle recenti europee, con quasi 12000 voti, mi ha particolarmente onorato e rappresenta un impegno che mi responsabilizza a moltiplicare il mio lavoro in città.”