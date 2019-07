Per mercoledì 24 luglio le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e, con distinte proclamazioni, anche le Segreterie Nazionali delle OO.SS. UGL, FAISA CISAL e FAST CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero Nazionale Generale dei Trasporti di 4 ore che interesserà anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A.. Le motivazioni indicate dalle diverse OO.SS. proclamanti, pur nelle singole peculiarità, possono essere per tutte ricondotte alle seguenti: la creazione di un unico sistema logistico dei trasporti e delle infrastrutture, per una mobilità di persone e merci rapida ed efficiente, per regole chiare e trasparenti che impediscano la concorrenza al ribasso tra le imprese, per l’applicazione degli accordi interconfederali che stabiliscano le modalità di misurazione della rappresentanza al fine di meglio garantire il diritto di sciopero, contro il preoccupante aumento degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche.

L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle ore 18 alle 22.