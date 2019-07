È morto Rudi Asiatico, l’operaio caduto dal tetto di un’abitazione a Varedo, comune in provincia di Monza-Brianza. Occupato nella ristrutturazione di una villetta nel centro della città, per cause ancora ignote, è caduto da una altezza di circa 6 metri. I colleghi hanno chiamato subito il 118. Ambulanza e auto medica una volta arrivati hanno constatato le condizioni critiche dell’uomo e una volta stabilizzato l’hanno trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. La polizia locale, i carabinieri e i tecnici dell’ATS Monza-Brianza tramite le testimonianze e rilevamenti tecnici, stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. La famiglia ha dato l’autorizzazione all’espianto e alla donazione degli organi.