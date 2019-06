Treni, ritardi e soppressioni anche oggi

Anche oggi treni in ritardo o cancellati. Stessa situazione di ieri su alcune linee di Trenord, per effetto del caldo, che blocca i locomotori o rende inservibili i treni senza aria condizionata e con i finestrini sigillati. In particolare, si contano diverse soppressioni dalla stazione di Milano Porta Garibaldi in direzione di Lecco, Como e Bergamo, a causa dei guasti al materiale rotabile. Guasti che, se ripetuti, scatenano un effetto domino in grado di bloccare un’intera linea. Trenord spiega che i disagi dovuti al caldo si verificano nelle linee in cui sono in servizio i treni più vecchi. I pendolari sono ormai all’esasperazione. Molti sono bloccati alla stazione di Porta Garibaldi, in attesa di un treno che li porti a casa dopo una giornata di lavoro