Porte aperte Festival a Cremona

Quarta edizione del “Porte Aperte Festival”, in programma da oggi a domenica a Cremona. Un festival che affronta il tema dell’incontro e del dialogo. Porte aperte alla diversità e all’altro da noi, dunque, come risposta culturale e civile ai nazionalismi, alle chiusure, ai muri e agli stereotipi. 60 appuntamenti, animati da oltre 100 ospiti in 40 diversi luoghi della città. In aggiunta ai tre ambiti principali della scrittura, della musica e del fumetto, non mancano approfondimenti nei territori della recitazione, della fotografia, del videomaking, dell’illustrazione, del cinema, della pittura, dell’arte e dell’architettura. Il programma è completato da visite guidate ad emergenze nascoste dell’architettura cremonese, da proposte specifiche di animazione per i bambini, artisti di strada, giocolieri e musicisti che animano le strade di Cremona durante la tre giorni del Festival.