KORN: nuovo album in uscita a Settembre

I KORN svelano i dettagli del loro attesissimo nuovo album in studio (il 13°) dal titolo “The Nothing” in uscita venerdì 13 SETTEMBRE 2019 su etichetta Roadrunner Records. La band presenta inoltre il primo singolo “You’ll Never Find Me”, disponibile in tutti gli store digitali (https://lnk.to/kornthenothing) e in streaming:

“Nelle profondità del nostro Mondo giace una forza straordinaria. In pochi sono consapevoli della grandezza e del significato di questo luogo, un luogo dove bene e male, luce e oscurità, speranza e disperazione, perdita e guadagno, beatitudine e tormento esistono contemporaneamente e ci attirano a loro in ogni momento della nostra vita”, commenta Jonathan Davis parlando del nuovo album. “Non è un luogo che possiamo visitare, si tratta piuttosto di una sensazione, della consapevolezza di essere circondati in ogni momento da questa ‘presenza’, come se qualcuno osservasse ogni istante della nostra vita. È il luogo in cui le energie di bianco e nero si attaccano alle nostre anime e modellano le nostre emozioni, le nostre scelte, la nostra prospettiva e, in definitiva, la nostra stessa esistenza. In mezzo a questo vortice esiste un piccolo luogo meraviglioso, l’unico posto in cui tutte queste forze sono in equilibrio, l’unico posto in cui l’anima trova rifugio. Benvenuti a… THE NOTHING”.

“The Nothing” è disponibile da oggi in pre-order (https://lnk.to/kornthenothing). Prodotto da Nick Raskulinecz, vincitore di un GRAMMY®, “The Nothing” arriva dopo “The Serenity Of Suffering”. Pubblicato nel 2016, l’album ha avuto un grandissimo successo: ha debuttato alla posizione #4 nella classifica Billboard 200, alla posizione #1 nelle classifiche Top Rock Albums e Hard Rock Albums, alla posizione #3 nella classifica Current Albums e che ha fatto guadagnare ai KORN una nomination ai GRAMMY® con il singolo “Rotting In Vain”.

I KORN hanno cambiato il mondo con la pubblicazione del loro omonimo album di debutto nel 1994. È stato l’album che li ha consacrati come pionieri di un genere diventando così la band di riferimento per un nuovo movimento culturale. Come ha sottolineato The FADER: “I KORN sono diventati la colonna sonora di un’intera generazione”.

Dalla loro formazione i KORN hanno venduto più di 40 milioni di album, vinto 2 GRAMMY®, suonato in tutto il mondo un numero incalcolabile di concerti e stabilito più record di quanti era possibile immaginare. Il cantante Jonathan Davis, i chitarristi James “Munky” Shaffer e Brian “Head” Welch, il bassista Reginald “Fieldy” Arvizu e il batterista Ray Luzier, hanno continuato a spingersi oltre i limiti della musica rock, alternative e metal, diventando fonte di ispirazione per legioni di fan e generazioni di musicisti. Il livello raggiunto dai KORN va oltre le onorificenze e le certificazioni. La band rappresenta un nuovo archetipo e la vera innovazione; la sua abilità di trascendere i generi rende le barriere irrilevanti.

KORN – “The Nothing”

The End Begins Cold You’ll Never Find Me The Darkness is Revealing Idiosyncrasy The Seduction Of Indulgence Finally Free Can You Hear Me The Ringmaster Gravity Of Discomfort H@rd3r This Loss Surrender To Failure

Di seguito cogliamo occasione per riproporre la mia più recente intervista con il batterista RAY LUZIER realizzata per Linea Rock dopo l’ultimo concerto dei Korn a Milano!