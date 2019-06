In arrivo il grande caldo

Anche a Milano come nel resto d’Italia è in arrivo una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio, con punte di 40 gradi. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo, la settimana che si apre sarà molto calda, con possibili temperature record in alcune città. L’ondata di caldo dovrebbe raggiungere l’apice tra giovedì 27 e sabato 29 giugno. «Al Nord si profilano temperature da record mai registrate prima d’ora. Le temperature saranno elevate anche al Sud, ma con un caldo decisamente più sopportabile» sottolinea 3 Bmeteo.