Allianz Cloud, è subito sosta selvaggia. Assessore del Municipio 8 attacca i vigili

Apre l’Allianz Cloud ed è subito sosta selvaggia. La Polizia Locale non c’è, se c’è non vede, se vede lascia fare. A sollevare il caso è Enrico Fedrighini, dei Verdi, assessore alla Mobilità del Municipio 8. Fedrighini ha pattugliato (lui si) la zona fotografando i posteggi creativi in particolare lungo via Salmoiraghi. Su Facebook scrive: “In piazzale Accursio ha sede, almeno formalmente, il comando di Polizia Locale Zona 8. Lo stesso che ha autorizzato l’occupazione di un parcheggio dei residenti a beneficio della Federazione pallavolo lombarda, per un torneo di pallavolo. Lo stesso che, nonostante le ripetute richieste di vigilanza preventiva da parte del Municipio 8 per prevenire la sosta abusiva, ha consentito la sistematica sosta abusiva nelle verdi di via Salmoiraghi, sotto gli occhi di tutti i cittadini. In due parole, per andare al punto: una vergogna. Comandante Ciacci, qui Houston anzi qui Municipio 8: abbiamo un problema”. In un altro post l’assessore del Municipio dove ha sede il palazzetto dello sport appena ristrutturato si chiede “se sarà sempre così a ogni evento sportivo”. Lo stesso Fedrighini precisa che fu il Municipio 8 a ottenere che il progetto del nuovo Palalido fosse ‘car free’ grazie all’allora assessore allo Sport di Palazzo Marino, Chiara Bisconti, oggi presidente di Milanosport. Questo perché l’impianto è molto ben servito da metropolitane e bus. Furono eliminati centinaia di posti auto dal progetto originario. Così ora si rubano i posti ai residenti per far posto alla federazione sportiva di turno, il pubblico non sembra essere molto ‘car free’ ma è molto ‘parking free’ mentre la Polizia Locale è ‘free’ dal lavoro. Un capolavoro.