Laglio assediata da paparazzi e giornalisti per la presenza degli Obama, ospiti di George Clooney e della moglie Amal, a Villa Oleandra. Non ci si può avvicinare alla dimora della star americana. Le forze dell’ordine allontanano anche le barche che si avvicinano troppo. Gli ospiti e i padroni di casa dovrebbero uscire nel pomeriggio per una gita sul lago.