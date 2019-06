I DESTRAGE sono tornati e sono pronti a presentare “The Chosen One”, il nuovo album uscito il 24 maggio per Metal Blade Records. In prima assoluta la band suonerà il suo ultimo progetto venerdì 21 giugno in Santeria Toscana 31 a Milano. I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Mailticket. In apertura Diatonic Sun e Sharks InYour Mouth.

The Chosen One, titolo del disco, è anche il primo singolo uscito il 19 marzo che ha anticipato il nuovo progetto discografico, lasciando la curiosità di scoprire cosa ci aspetterà con l’intero album. Le uniche certezze sono che il lavoro è stato prodotto dalla band stessa e da Matteo “ciube” Tabacco presso i Raptor Studios di Vicenza, e che mix e master sono stati curati da Josh Wilbur (Megadeth, Korn, Gojira, Lamb of God, e molti altri). Hey! Stranger è il nuovo singolo, uscito a fine maggio.

I Destrage sono un gruppo metal italiano, con uno stile unico tra mathcore e progressive metal.