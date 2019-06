L’Olimpia Milano dice addio al coach Simone Pianigiani. Al suo posto, è in arrivo Ettore Messina. “La Pallacanestro Olimpia Milano – si legge sul sito del club – e Simone Pianigiani hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto di lavoro. L’Olimpia desidera ringraziarlo per la professionalità e l’impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera”. Pianigiani a Milano ha vinto uno scudetto e due supercoppe.