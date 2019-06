Seviziata e violentata, arrestato il compagno

Una donna romena di 40 anni ha subito sevizie e violenza sessuale da parte del compagno, un connazionale di 63 anni. E’ successo a Vimercate, in Brianza. Lui è stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni. L’uomo ha violentato e seviziato la donna, la notte tra sabato e domenica scorsi, nella roulotte in cui vivono, minacciandola con un coltello e picchiandola. Le ha provocato la rottura del palato e lesioni gravi in tutto il corpo. A salvarla sono stati ic arabinieri, su richiesta della figlia della vittima. La donna è stata portata alla clinica Mangiagalli, con una prognosi di 30 giorni. L’uomo è stato arrestato.