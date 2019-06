“Gli scioperi non fanno sicuramente bene al funzionamento del trasporto, stiamo operando con estremo impegno per migliorare la qualità del servizio. Mi auguro che non torni la stagione degli scioperi, spero si tratti fatti limitati.” Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione della lista civica di ispirazione leghista Lombardia Ideale a Palazzo delle Stelline, commenta l’agitazione sindacale indetta per domani dai sindacati dei lavoratori di Trenord. ”Qualche piccolo passo avanti, e non solo piccolo, è stato fatto: – ha aggiunto Fontana – come soppressioni e ritardi dei treni siamo nei limiti accettabili, presto arriveranno dei nuovi mezzi e a novembre altri ancora. Bisogna tutti quanti lottare per fornire ai cittadini un ottimo servizio e spero che si possa trovare una soluzione per queste domande che sono supportate da uno sciopero.” (MiaNews)