Tragico incidente a Pizzale, nel Pavese: un anziano, al volante della propria auto, è morto dopo aver urtato un mezzo a tre ruote condotto da un disabile che ha riportato solo lievi ferite. L’auto del pensionato, un uomo di 79 anni, è invece finita fuori strada finendo in un fosso. Per il condicente non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 23.