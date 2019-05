Un nuovo edificio con una superficie complessiva massima di 35.000 metri quadrati sorgerà all’interno del Milano Innovation District – MIND a completamento dello Human Technopole e sarà la sede principale dei laboratori di ricerca dell’istituto: oggi la Fondazione Human Technopole e Arexpo hanno presentato il bando internazionale per la sua progettazione. Sono inoltre stati presentati aggiornamenti sui progressi della fase di avviamento dello Human Technopole.

La nuova costruzione – è stato spiegato oggi -, una volta completata, ospiterà laboratori, strumentazioni scientifiche e fino a 800 postazioni di lavoro per ricercatori. Oltre alla progettazione del nuovo edificio verranno sviluppate le aree di connessione tra i diversi edifici che compongono l’Istituto, comprendendo le pertinenze del nuovo edificio, i collegamenti tra questo e gli edifici esistenti e le aree esterne. Human Technopole è committente delle prestazioni di progettazione mentre Arexpo funge da stazione appaltante su delega. “Stiamo raccogliendo grande interesse da imprese, start up, centri di ricerca per venire a far parte di questo ‘ecosistema dell’innovazione’ di Mind: sono 117 le proposte che ci sono arrivate, le stiamo valutando e contiamo di offrire parte dell’area di Mind per ospitare sperimentazioni, sedi di ricerca, che comincino ad alimentare questo sistema dell’innovazione”: lo ha riferito il direttore generale di Arexpo, Marco Carabelli .