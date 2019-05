Al via dal 5 giugno il Vittadini Jazz Festival. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia organizza la terza edizione della rassegna: incentrata sulla collaborazione tra scuole di jazz, con la partecipazione di allievi e insegnanti, promette di essere altrettanto ricca, coinvolgente ed originale.

Gli eventi clou del Vittadini Jazz Festival saranno i quattro concerti a cura delle scuole dei Conservatori di Vicenza, Bari, Pavia e Vilnius, per quattro serate consecutive dal 5 all’8 giugno.

Ogni Istituto presenterà un concerto di docenti ed allievi, nella splendida ambientazione di piazza Leonardo Da Vinci, a cui fanno da cornice gli edifici dell’Università degli Studi di Pavia, il settecentesco palazzo Del Maino e le tre altissime torri medievali. (In caso di mal tempo gli eventi si svolgeranno presso una location di altrettanto pregio, l’Aula Magna del collegio Ghislieri ospitata presso la seicentesca ex chiesa di San Francesco da Paola in piazza Ghislieri).

CONCERTI PRINCIPALI

PIAZZA LEONARDO DA VINCI – ORE 21

In caso di maltempo i concerti si terranno presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri

5 giugno Conservatorio di Vicenza – Quintetto docenti “Deep Art Men”

6 giugno Conservatorio di Bari

7 giugno Conservatorio di Pavia

8 giugno Conservatorio di Vilnius, Lituania