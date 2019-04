Salone, hostess non riconosce Conte e lo rimprovera mentre tocca una lampada

Conte chi? Si ironizza spesso sulla figura del Presidente del Consiglio, ampiamente oscurato dai suoi due ingombranti vice Salvini e Di Maio. Ed ecco che all’inaugurazione del Salone del Mobile una hostess ha apostrofato con un sonoro “don’t touch” (non si toccca) proprio Conte mentre acarezzava una lampada-installazione. La solerte hostess è stata subito informata che era il capo del Governo. Lei ha risposto che non se ne era accorta e che comunque le avevano dato disposizione di non far toccare le opere.