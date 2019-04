Area B, incentivi per cambiare auto e moto inquinanti

Online il bando del Comune da un milione di euro per accedere ai contributi destinati alle famiglie che vogliano sostituire auto e moto inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale. L’Amministrazione ha previsto inoltre agevolazioni, per un totale di 577mila euro, per gli abbonamenti ordinari al trasporto pubblico locale. Gli incentivi – spiega palazzo Marino – potranno essere utilizzati per sostituire auto diesel euro da 0 a 4, benzina euro 0 e 1 e motoveicoli e ciclomotori a due tempi classe euro 0 e 1, purché di proprietà di famiglie residenti a Milano e con un reddito Isee fino a 28 mila euro annui, se composti da over 65 anni, e 25 mila euro se composti da under 65 anni. Chi usufruirà dei contributi per sostituire un veicolo inquinante, il cui accesso in città è progressivamente vietato con l’entrata in vigore lo scorso 25 febbraio di Area B, la grande ztl in favore dell’ambiente, dovrà acquistare un’auto immatricolata per il trasporto persone nuova o a chilometro zero alimentata a elettricità, ibrida benzina/elettrico, metano, ibrida benzina/metano, Gpl, benzina euro 6 anche in leasing. Sarà anche possibile acquistare un’auto usata, sempre trasporto persone, in questo caso anche benzina euro 5. Particolarmente innovative ulteriori opzioni messe a disposizione nel nuovo bando che consentiranno a chi non volesse più acquistare un’auto di accedere agli incentivi anche per la sostituzione del vecchio veicolo con uno scooter ad alimentazione elettrica, una cargo bike a pedalata assistita o elettrica purché omologata per la circolazione stradale. Sarà possibile inoltre fare la permuta con due biciclette pieghevoli anche a pedalata assistita o elettrica sempre omologate. Anche chi possiede un motoveicolo o un ciclomotore potrà sostituirlo con uno scooter ad alimentazione elettrica, una cargo bike o in alternativa due biciclette pieghevoli anche a pedalata assistita o elettrica sempre omologate. Un’agevolazione altrettanto importante riguarda lo sconto del 70% sul costo totale dell’abbonamento annuale ordinario alla rete di trasporto pubblico locale per una platea di circa 2.500 persone che sceglieranno di rottamare il loro vecchio veicolo diesel. Tutti gli incentivi saranno erogati una volta sola per nucleo familiare e l’importo sarà pari al 50% del costo totale del nuovo veicolo fino a un massimo di 4 mila euro in caso di acquisto di un veicolo nuovo e fino a un massimo di 2 mila euro in tutte le altre opzioni. Saranno ammessi acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e fino a esaurimento fondi. Ad oggi, il totale degli incentivi messi a disposizione dal Comune di Milano per la rottamazione dei veicoli più inquinanti, immatricolati merci e trasporto persona, e per opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici privati è di oltre 32 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.