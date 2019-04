Omicidio La Rosa, l’accusa chiede l’ergastolo per madre e figlio killer

L’accusa ha chiesto l’ergastolo per Raffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello, accusati di avere ucciso l’ex calciatore del Brugherio, Andrea La Rosa, scomparso il 14 novembre 2017 e poi ritrovato cadavere, circa un mese dopo, in un fusto di benzina nel bagagliaio dell’auto della donna. I giudici della Corte d’Assise di Milano hanno rinviato il processo al 15 aprile per gli interventi dei difensori. La Rosa aveva chiesto indietro dei soldi prestati ai due, imputati anche per il tentato omcidio della moglie dello stesso Rullo.