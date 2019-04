Design Week, Bonisoli: “Arte è provocazione” [VIDEO]

“L’istallazione dei sacchi di juta sui caselli daziari di Porta Venezia non l’ho ancora vista. In merito alle polemiche sull’istallazione di Pesce in piazza del Duomo, che lo ricordo come artista provocatorio, quello è il suo stile, voglio fare una riflessione molto semplice: quando parliamo di arte contemporanea e sul fatto che ci sia qualcuno a cui non piace è una cosa positiva. L’arte contemporanea deve essere un minimo provocatoria, deve creare dibattito, altrimenti non è arte, è arredamento, è qualcosa d’altro. “ Così il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, a margine della sottoscrizione del protocollo a Palazzo Litta per il Museo del Design, in riferimento alle polemiche sull’opera la “Maestà sofferente” di Gaetano Pesce in esposizione in piazza Duomo per la Design Week milanese. (Mianews)