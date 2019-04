Olimpiadi, Di Maio: “Sostegno del goveno ma no cattedrali nel deserto”[VIDEO]

“Confermo che sosterremo le Olimpiadi sia per le spese di sicurezza che per gli investimenti: quando dico sosterremo parlo delle spese del governo centrale.” Così il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a margine dell’ incontro di oggi con gli imprenditori di Assolombarda sul sostegno del governo alla candidatura alle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. “L’importante è non creare cattedrali nel deserto che nessuno utilizzerà più dopo, – ha proseguito Di Maio – ma qualcosa che sia funzionale alle imprese, alla città e agli investimenti. Quindi su questo c’è piena sintonia in questa direzione”. MiaNews