“Dopo la scuola” è una guida per capire i propri interessi e come districarsi nel complicato mondo del lavoro. In questo libro vengono prese in esame tante caratteristiche che rendono unico e diverso, rispetto alle precedenti generazioni, il mondo dei Millennials e della Generazione Z.

L’autore è Daniele Grassucci ideatore del portale www.skuola.net

Ascolta l’intervista