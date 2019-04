Niente abbattimenti di lupi. Lo ha deciso il ministero dell’Ambiente che ha elaborato il nuovo “Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia”. In archivio dunque il piano del 2017 che prevedeva, invece, abbattimenti controllati di questi animali, sollevando le proteste degli ambientalisti. Secondo le stime i lupi in Italia sono circa 290 sulle Alpi e 1580 sugli Appennini.