Tragico incidente nei pressi di Arcore (MB) dove un uomo è stato travolto da un treno. Si tratta di un uomo dell’Est Europa che è stato trascinato dal convoglio e che è deceduto per le gravi ferite riportate. E’ successo questa mattina poco prima delle 7.00 sulla linea Monza – Lecco, in direzione Lecco. La polizia ferroviaria sta svolgendo accertamenti per capire se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto volontario. La linea ferroviaria al momento è ancora bloccata.