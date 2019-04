In arrivo piogge, temporali e neve sulle Alpi

MALTEMPO IN ARRIVO CON VORTICE CICLONICO – “Nei prossimi giorni sul Mediterraneo prenderà vita un vortice ciclonico, responsabile di una fase molto instabile o perturbata per l’Italia con l’arrivo finalmente di preziose piogge sulle regioni del Nord, in pesante deficit idrico” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “mercoledì arriva la prima perturbazione atlantica, mentre giovedì prenderà vita il vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale con avanzata del fronte freddo più attivo. Si potranno avere rovesci e temporali anche intensi in particolare al Nord e tirreniche, tanta neve sulle Alpi inizialmente a quote medio-alte, poi in calo si sotto i 1000m ( accumuli anche di oltre un metro dai 1800-2000m ),venti in netto rinforzo e temperature in calo anche di oltre 8-10°C su alcune regioni. I venti di Scirocco in Adriatico potranno inoltre determinare l’acqua alta a Venezia giovedì sera”.

FASE CLOU DEL MALTEMPO TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDIÌ, PIOGGE, TEMPORALI ANCHE FORTI – “Mercoledì piogge e rovesci tenderanno a intensificarsisu Alpi, Prealpi, pedemontane, Liguria ed entro fine giornata su tutto il Nordovest. Neve sulle Alpi oltre 1500-1800m, in calo serale.” – prosegue Ferrara di 3bmeteo – “Qualche locale pioggia anche su restante Valpadana ma in genere debole. Locali piogge o rovesci anche a sfondo temporalesco sono inoltre attesi su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania; ancora in attesa il resto d’Italia con nubi irregolari ma fenomeni scarsi o assenti. Giovedì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci diffusi e abbondanti in particolare su Levante Ligure, Lombardia, Nordest e in generale lungo le Alpi. Sul Nordovest rovesci al primo mattino seguiti da schiarite, ma con nuovi locali acquazzoni o temporali nel pomeriggio. Netto peggioramento anche al Centrosud con rovesci e temporali localmente intensi e accompagnati da grandine; particolarmente colpite le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria, fino alla Sicilia.”

RISCHIO NUBIFRAGI, PICCHI DI 100MM – “Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti al Nord e tirreniche, punte di oltre 100-150mm sulle Alpi, fino a 60-80m su alta Valpadana e Liguria; picchi di oltre 100mm su alta Toscana e Levante Ligure, fino a 50-80mm su restante Toscana, Umbria, Lazio.”

VENERDÌ PIOGGE SI CONCENTRANO AL SUD, NEL WEEKEND NUOVA PERTURBAZIONE – “Venerdì piogge e rovesci si concentreranno al Sud, mentre al Centronord avremo un temporaneo miglioramento. Nel fine settimana tuttavia il tempo tornerà instabile, sabato soprattutto al Centro, mentre domenica un nuovo fronte potrebbe portare ulteriori piogge, soprattutto al Centrosud. Data tuttavia la distanza temporale e la delicatezza della previsione, questa resta una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori conferme” – concludono da 3bmeteo.com