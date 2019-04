Via Banfi, rapinano 24 enne ma lui li fa arrestare

Dopo averlo rapinato in via Antonio Banfi di portafoglio e cellulare, si erano diretti in zona Darsena per ricongiungersi a un gruppo di amici. E proprio lì sono stati raggiunti e fermati dalla Polizia avvertita dalla stessa vittima, un italiano di 24 anni. I due ragazzi, due egiziani di 17 e 18 anni con numerosi precedenti per resistenza e spaccio, insieme a un complice poi datosi alla fuga, avevano circondato la vittima puntandogli dietro al collo un’arma da taglio. Ma quando si sono allontanati, la vittima è riuscita a notare com’erano vestiti. Informazione che si è rivelata poi fondamentale per il successivo riconoscimento. I due ragazzi sono stati arrestati per rapina, inoltre quella mattina stessa il minorenne era scappato da una comunità. (MiaNews)