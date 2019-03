Al termine di un incendio di probabile origine dolosa in via Cascina dei Prati alla Bovisasca i Vigili del Fuoco hanno trovato un corpo decapitato e carbonizzato. Il corpo era vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che però non è esplosa. La zona del ritrovamento è una sorta di discarica a cielo aperto nel quartiere alla periferia nord di Milano. Secondo indiscrezioni mancherebbero altri parti del corpo, sembra mani e gambe. Il cadavere dovrebbe appartenere a una donna.