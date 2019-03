“Siamo nati per camminare” a scuola senza auto per una settimana

Torna anche quest’anno “Siamo Nati Per Camminare”: dall’1 al 5 aprile saranno 14.871 i bambini di 50 Scuole Primarie che parteciperanno all’iniziativa nata per promuovere l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per i percorsi casa-scuola.

Il progetto-gioco sul tema della mobilità sostenibile è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie, pubbliche e paritarie, e invita i bambini ad andare a scuola per una settimana, dall’1 al 5 aprile, a piedi, in bicicletta, skateboard, monopattino, con i mezzi pubblici. In particolare, con il titolo “Il nostro bagaglio per andare da soli”, l’ottava edizione ha l’obiettivo di far riflettere bambini e adulti su cosa significhi muoversi da soli: quali sono le capacità necessarie? Cosa devono avere nel loro “bagaglio” per fare a meno di mamma e papà in determinate situazioni? Che sensazioni provano quando finalmente riescono ad essere autonomi? Cosa vuol dire per un bambino o una bambina andare per la prima volta a portare un avviso in un’altra classe o prendere un mezzo pubblico per andare a teatro con i propri compagni? Quali sono le capacità necessarie per andare a scuola con gli amici? E allo stesso tempo, che ruolo giochiamo noi adulti?

Siamo Nati Per Camminare è realizzato e curato da Genitori Antismog, con la collaborazione del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Cariplo, e grazie al contributo del main sponsor Centro Medico Sant’Agostino e di ConsiliaRegulatory, Giochi Preziosi/Go Pop, Clear Channel/Bikemi